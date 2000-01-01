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برترین توکن‌ های اکوسیستم Bittensor بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Bittensor را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.58
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.56
+0.07%
-0.09%
-3.28%
$ 2.18B
$ 3.34K
3
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001349
+0.15%
-0.37%
-2.81%
$ 69.26M
$ 41.02M
4
Targon
Targon
SN4
$ 11.12
+0.18%
-0.01%
-6.32%
$ 60.21M
$ 231.45K
5
affine
affine
SN120
$ 11.31
+0.62%
-0.00%
-10.45%
$ 43.25M
$ 352.59K
6
Score
Score
SN44
$ 8.08
+0.25%
-0.01%
-9.52%
$ 42.12M
$ 373.50K
7
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.22
+0.81%
+0.04%
-13.85%
$ 32.48M
$ 2.50M
8
iota
iota
SN9
$ 6.48
+0.62%
-0.02%
-6.36%
$ 30.42M
$ 92.52K
9
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.79
+0.52%
-0.02%
-6.46%
$ 29.09M
$ 268.71K
10
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.68
+0.65%
-0.02%
-7.69%
$ 22.77M
$ 103.41K
11
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12.3
+1.65%
+0.01%
-3.98%
$ 16.88M
$ 591.47K
12
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.35
+0.90%
-0.01%
-4.83%
$ 16.70M
$ 19.69K
13
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.4
0.00%
-0.01%
-5.88%
$ 12.17M
$ 13.10K
14
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.66
+0.76%
-0.02%
-6.67%
$ 10.79M
$ 57.49K
15
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.12
+0.47%
-0.05%
-2.30%
$ 10.34M
$ 1.05M
16
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.11
+0.48%
-0.03%
-0.47%
$ 10.00M
$ 346.87K
17
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 1.99
+0.51%
-0.02%
-6.13%
$ 8.90M
$ 30.35K
18
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.27
+0.44%
+0.02%
+8.61%
$ 8.54M
$ 452.99K
19
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.68
+0.60%
-0.00%
-1.18%
$ 8.42M
$ 77.17K
20
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.49
+2.76%
+0.01%
-7.45%
$ 7.53M
$ 446.09K
21
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.38
0.00%
+0.09%
+6.15%
$ 6.92M
$ 802.28K
22
grail
grail
SN81
$ 1.51
-0.66%
+0.00%
-7.93%
$ 6.55M
$ 1.12M
23
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.27
+0.79%
-0.02%
-0.78%
$ 6.53M
$ 49.20K
24
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.23
0.00%
-0.01%
-6.11%
$ 6.45M
$ 6.70K
25
ORO
ORO
SN15
$ 4.48
+0.22%
+0.02%
+3.70%
$ 6.43M
$ 328.49K
26
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.4
+0.72%
-0.01%
-11.95%
$ 6.39M
$ 90.66K
27
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.67
+0.43%
-0.00%
-12.38%
$ 6.30M
$ 141.40K
28
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.33
0.00%
-0.01%
-5.67%
$ 6.21M
$ 226.47
29
basilica
basilica
SN39
$ 1.38
0.00%
+0.03%
+2.99%
$ 6.07M
$ 577.88K
30
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.05
-1.29%
-0.10%
-11.85%
$ 5.57M
$ 810.73K
31
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 2.05
+0.99%
+0.27%
+31.41%
$ 5.37M
$ 1.77M
32
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.13
+0.89%
-0.00%
+43.82%
$ 5.31M
$ 524.08K
33
Synth
Synth
SN50
$ 1.014
+0.20%
+0.00%
+2.17%
$ 5.13M
$ 69.28K
34
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.039
+0.58%
-0.01%
-7.23%
$ 5.12M
$ 651.36
35
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.079
+0.65%
-0.05%
-7.78%
$ 4.93M
$ 81.03K
36
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.949657
+0.21%
-0.02%
-11.82%
$ 4.92M
$ 212.13K
37
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.24
0.00%
0.00%
+19.92%
$ 4.82M
$ 251.75K
38
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.926226
+0.19%
-0.02%
-7.27%
$ 4.73M
$ 60.42K
39
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.85
+0.54%
-0.00%
-7.50%
$ 4.50M
$ 113.26K
40
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 0.988924
+0.23%
-0.02%
-5.37%
$ 4.50M
$ 4.71K
41
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 0.988166
+0.33%
-0.01%
-4.89%
$ 4.42M
$ 871.89
42
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.933847
+0.57%
-0.02%
+0.34%
$ 4.40M
$ 41.97K
43
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.873117
+0.67%
-0.01%
-6.13%
$ 4.30M
$ 1.44K
44
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.818388
+2.86%
-0.04%
-11.81%
$ 4.21M
$ 117.04K
45
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.63166
+0.62%
-0.00%
-4.62%
$ 3.66M
$ 25.06K
46
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.728632
+0.32%
-0.02%
-12.39%
$ 3.65M
$ 173.14K
47
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.772223
+0.33%
-0.02%
+4.22%
$ 3.56M
$ 76.70K
48
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.673587
+0.23%
-0.00%
-1.58%
$ 3.43M
$ 18.64K
49
Gittensor
Gittensor
SN74
$ 0.741726
+0.62%
-0.01%
-6.50%
$ 3.36M
$ 7.31K
50
Omron
Omron
SN2
$ 0.672097
+0.63%
-0.01%
-24.92%
$ 3.30M
$ 30.38K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Bittensor چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Bittensor به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 118 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $9.14B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Bittensor چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Bittensor که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Bittensor در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 118 توکن از دسته اکوسیستم Bittensor را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Bittensor می‌توان به LINK, TAO, BEAMX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Bittensor چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Bittensor در حال حاضر حدود $9.14B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Bittensor، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.