قیمت امروز SN21 AdTAO

قیمت لحظه‌ ای SN21 AdTAO (SN21) در حال حاضر برابر با $ 0.656082 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN21 به USD برابر با $ 0.656082 برای هر SN21 می‌ باشد.

توکن SN21 AdTAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,253,363 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.96M SN21 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN21 در بازه‌ ای بین $ 0.62593 (حداقل) و $ 0.66064 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00977233 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN21 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -5.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 75.46K رسیده است.

اطلاعات بازار SN21 AdTAO (SN21)

ارزش بازار $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M حجم (24 ساعته) $ 75.46K$ 75.46K $ 75.46K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M سرمایه در گردش 4.96M 4.96M 4.96M عرضه کل 4,958,799.593038629 4,958,799.593038629 4,958,799.593038629

ارزش بازار فعلی SN21 AdTAO برابر است با $ 3.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 75.46K. عرضه در گردش SN21 برابر است با 4.96M، و عرضه کل آن 4958799.593038629 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.25M است.