قیمت امروز Vanta Network

قیمت لحظه‌ ای Vanta Network (SN8) در حال حاضر برابر با $ 5.72 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN8 به USD برابر با $ 5.72 برای هر SN8 می‌ باشد.

توکن Vanta Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,754,416 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.03M SN8 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN8 در بازه‌ ای بین $ 5.38 (حداقل) و $ 5.88 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 25.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.06021 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN8 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.59% و در هفت روز اخیر به میزان -8.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 157.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Vanta Network (SN8)

ارزش بازار $ 28.75M$ 28.75M $ 28.75M حجم (24 ساعته) $ 157.23K$ 157.23K $ 157.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.75M$ 28.75M $ 28.75M سرمایه در گردش 5.03M 5.03M 5.03M عرضه کل 5,030,515.311237185 5,030,515.311237185 5,030,515.311237185

ارزش بازار فعلی Vanta Network برابر است با $ 28.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 157.23K. عرضه در گردش SN8 برابر است با 5.03M، و عرضه کل آن 5030515.311237185 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.75M است.