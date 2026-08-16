قیمت امروز Leadpoet

قیمت لحظه‌ ای Leadpoet (SN71) در حال حاضر برابر با $ 1.13 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN71 به USD برابر با $ 1.13 برای هر SN71 می‌ باشد.

توکن Leadpoet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,327,551 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.70M SN71 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN71 در بازه‌ ای بین $ 1.11 (حداقل) و $ 1.19 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.13 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01218282 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN71 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +41.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 373.65K رسیده است.

اطلاعات بازار Leadpoet (SN71)

ارزش بازار $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M حجم (24 ساعته) $ 373.65K$ 373.65K $ 373.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M سرمایه در گردش 4.70M 4.70M 4.70M عرضه کل 4,698,918.03121654 4,698,918.03121654 4,698,918.03121654

ارزش بازار فعلی Leadpoet برابر است با $ 5.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 373.65K. عرضه در گردش SN71 برابر است با 4.70M، و عرضه کل آن 4698918.03121654 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.33M است.