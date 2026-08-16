قیمت امروز Blockmachine

قیمت لحظه‌ ای Blockmachine (SN19) در حال حاضر برابر با $ 2.11 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN19 به USD برابر با $ 2.11 برای هر SN19 می‌ باشد.

توکن Blockmachine در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,958,343 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.73M SN19 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN19 در بازه‌ ای بین $ 2.09 (حداقل) و $ 2.21 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 17.11 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02696116 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN19 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.66% و در هفت روز اخیر به میزان +1.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 356.21K رسیده است.

اطلاعات بازار Blockmachine (SN19)

ارزش بازار $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M حجم (24 ساعته) $ 356.21K$ 356.21K $ 356.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M سرمایه در گردش 4.73M 4.73M 4.73M عرضه کل 4,729,838.5941284 4,729,838.5941284 4,729,838.5941284

ارزش بازار فعلی Blockmachine برابر است با $ 9.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 356.21K. عرضه در گردش SN19 برابر است با 4.73M، و عرضه کل آن 4729838.5941284 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.96M است.