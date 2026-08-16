قیمت امروز Quantum Compute

قیمت لحظه‌ ای Quantum Compute (SN48) در حال حاضر برابر با $ 0.870015 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN48 به USD برابر با $ 0.870015 برای هر SN48 می‌ باشد.

توکن Quantum Compute در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,293,165 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.93M SN48 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN48 در بازه‌ ای بین $ 0.856927 (حداقل) و $ 0.892013 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.74 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00968784 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN48 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.91% و در هفت روز اخیر به میزان -5.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 538.78 رسیده است.

اطلاعات بازار Quantum Compute (SN48)

ارزش بازار $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M حجم (24 ساعته) $ 538.78$ 538.78 $ 538.78 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M سرمایه در گردش 4.93M 4.93M 4.93M عرضه کل 4,934,439.917730412 4,934,439.917730412 4,934,439.917730412

ارزش بازار فعلی Quantum Compute برابر است با $ 4.29M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 538.78. عرضه در گردش SN48 برابر است با 4.93M، و عرضه کل آن 4934439.917730412 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.29M است.