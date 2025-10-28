قیمت لحظه‌ ای grail امروز برابر است با 3.71 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SN81 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SN81 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای grail امروز برابر است با 3.71 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SN81 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SN81 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت grail (SN81)

قیمت لحظه‌ ای 1 SN81 به USD:

$3.71
$3.71
+1.50%1D
نمودار قیمت لحظه ای grail (SN81)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:02:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت grail (SN81) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 3.56
$ 3.56
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 3.75
$ 3.75
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 3.56
$ 3.56

$ 3.75
$ 3.75

$ 7.51
$ 7.51

$ 1.92
$ 1.92

+2.04%

+1.60%

+0.21%

+0.21%

قیمت لحظه‌ ای grail (SN81) برابر است با $3.71. در 24 ساعت گذشته، SN81 در بازه قیمتی حداقل $ 3.56 تا حداکثر $ 3.75 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SN81 برابر با $ 7.51 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.92 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SN81 در یک ساعت گذشته +2.04%، در 24 ساعت گذشته +1.60% و در 7 روز گذشته +0.21% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار grail (SN81)

$ 8.60M
$ 8.60M

$ 8.60M
$ 8.60M

2.31M
2.31M

2,305,685.414931616
2,305,685.414931616

ارزش بازار فعلی grail برابر است با $ 8.60M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SN81 برابر است با 2.31M، و عرضه کل آن 2305685.414931616 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.60M است.

تاریخچه قیمت grail (SN81) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت grail به USD به میزان $ +0.058279 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت grail به USD به میزان $ +0.5026419300 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت grail به USD به میزان $ -0.5588873850 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت grail به USD به میزان $ +0.633152055767359 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.058279+1.60%
30 روز$ +0.5026419300+13.55%
60 روز$ -0.5588873850-15.06%
90 روز$ +0.633152055767359+20.58%

grailSN81 چیست

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت grail (USD)

ارزش grail (SN81) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از grail (SN81) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت grail را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت grail را بررسی کنید!

SN81 به ارزهای محلی

توکنومیکس grail (SN81)

درک، توکنومیکس grail (SN81) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SN81 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره grail (SN81)

امروز grail (SN81) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SN81 به واحد USD برابر است با 3.71 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SN81 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SN81 نسبت به USD برابر است با $ 3.71. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار grail چقدر است؟
ارزش بازار SN81 برابر است با $ 8.60M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SN81 چقدر است؟
عرضه در گردش SN81 برابر است با 2.31M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SN81 چقدر بوده است؟
SN81 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 7.51 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SN81 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SN81 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.92 USD رسید.
حجم معاملات SN81 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SN81 برابر است با -- USD.
آیا SN81 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SN81 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SN81 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:02:50 (UTC+8)

$113,935.52

$4,093.25

$0.05334

$201.03

$4.1217

