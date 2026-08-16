قیمت امروز Rich Kids of TAO

قیمت لحظه‌ ای Rich Kids of TAO (SN110) در حال حاضر برابر با $ 2.26 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 28.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN110 به USD برابر با $ 2.26 برای هر SN110 می‌ باشد.

توکن Rich Kids of TAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,935,168 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.63M SN110 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN110 در بازه‌ ای بین $ 1.73 (حداقل) و $ 2.26 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.09 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00615325 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN110 طی یک ساعت گذشته به میزان +4.18% و در هفت روز اخیر به میزان +37.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 822.09K رسیده است.

اطلاعات بازار Rich Kids of TAO (SN110)

ارزش بازار $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M حجم (24 ساعته) $ 822.09K$ 822.09K $ 822.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M سرمایه در گردش 2.63M 2.63M 2.63M عرضه کل 2,630,161.763507459 2,630,161.763507459 2,630,161.763507459

ارزش بازار فعلی Rich Kids of TAO برابر است با $ 5.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 822.09K. عرضه در گردش SN110 برابر است با 2.63M، و عرضه کل آن 2630161.763507459 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.94M است.