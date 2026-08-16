قیمت امروز Cacheon

قیمت لحظه‌ ای Cacheon (SN14) در حال حاضر برابر با $ 1.99 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN14 به USD برابر با $ 1.99 برای هر SN14 می‌ باشد.

توکن Cacheon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,905,803 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.48M SN14 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN14 در بازه‌ ای بین $ 1.97 (حداقل) و $ 2.07 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 45.73 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0161508 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN14 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.47% و در هفت روز اخیر به میزان -2.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.00K رسیده است.

اطلاعات بازار Cacheon (SN14)

ارزش بازار $ 8.91M$ 8.91M $ 8.91M حجم (24 ساعته) $ 51.00K$ 51.00K $ 51.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.91M$ 8.91M $ 8.91M سرمایه در گردش 4.48M 4.48M 4.48M عرضه کل 4,482,520.861270356 4,482,520.861270356 4,482,520.861270356

ارزش بازار فعلی Cacheon برابر است با $ 8.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.00K. عرضه در گردش SN14 برابر است با 4.48M، و عرضه کل آن 4482520.861270356 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.91M است.