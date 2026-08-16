قیمت امروز Quantum Innovate

قیمت لحظه‌ ای Quantum Innovate (SN63) در حال حاضر برابر با $ 1.72 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN63 به USD برابر با $ 1.72 برای هر SN63 می‌ باشد.

توکن Quantum Innovate در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,596,363 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.01M SN63 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN63 در بازه‌ ای بین $ 1.65 (حداقل) و $ 1.73 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 16.06 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01660408 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN63 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.79% و در هفت روز اخیر به میزان -1.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 148.58K رسیده است.

اطلاعات بازار Quantum Innovate (SN63)

ارزش بازار $ 8.60M$ 8.60M $ 8.60M حجم (24 ساعته) $ 148.58K$ 148.58K $ 148.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.60M$ 8.60M $ 8.60M سرمایه در گردش 5.01M 5.01M 5.01M عرضه کل 5,011,566.897320673 5,011,566.897320673 5,011,566.897320673

ارزش بازار فعلی Quantum Innovate برابر است با $ 8.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 148.58K. عرضه در گردش SN63 برابر است با 5.01M، و عرضه کل آن 5011566.897320673 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.60M است.