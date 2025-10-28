basilicaSN39 چیست

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

منبع basilica (SN39) وب سایت رسمی

SN39 به ارزهای محلی

توکنومیکس basilica (SN39)

درک، توکنومیکس basilica (SN39) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SN39 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره basilica (SN39) امروز basilica (SN39) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SN39 به واحد USD برابر است با 3.78 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SN39 نسبت به USD چقدر است؟ $ 3.78 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SN39 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار basilica چقدر است؟ ارزش بازار SN39 برابر است با $ 9.77M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SN39 چقدر است؟ عرضه در گردش SN39 برابر است با 2.59M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SN39 چقدر بوده است؟ SN39 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 15.73 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SN39 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SN39 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.517387 USD رسید. حجم معاملات SN39 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SN39 برابر است با -- USD . آیا SN39 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SN39 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SN39 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به basilica (SN39)