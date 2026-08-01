قیمت امروز Aurelius

قیمت لحظه‌ ای Aurelius (SN37) در حال حاضر برابر با $ 0.767354 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN37 به USD برابر با $ 0.767354 برای هر SN37 می‌ باشد.

توکن Aurelius در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,540,529 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.61M SN37 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN37 در بازه‌ ای بین $ 0.768511 (حداقل) و $ 0.797424 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.27 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00759279 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN37 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.53% و در هفت روز اخیر به میزان +7.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.07K رسیده است.

اطلاعات بازار Aurelius (SN37)

ارزش بازار $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M حجم (24 ساعته) $ 74.07K$ 74.07K $ 74.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M سرمایه در گردش 4.61M 4.61M 4.61M عرضه کل 4,614,059.653822967 4,614,059.653822967 4,614,059.653822967

ارزش بازار فعلی Aurelius برابر است با $ 3.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.07K. عرضه در گردش SN37 برابر است با 4.61M، و عرضه کل آن 4614059.653822967 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.54M است.