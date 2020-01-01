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برترین توکن‌ های اکوسیستم Alephium بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Alephium را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
2
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009867
+0.34%
-0.12%
-9.41%
$ 9.50M
$ 5.66M
3
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.02784
0.00%
-0.69%
-30.18%
$ 3.67M
$ 2.57M
4
AlphPad
AlphPad
APAD
$ 0.00028503
0.00%
--
0.00%
$ 24.54K
$ 199.00

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Alephium چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Alephium به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $47.71M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Alephium چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Alephium که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EX با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Alephium در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته اکوسیستم Alephium را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Alephium می‌توان به EX, AURASOL, ALPH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Alephium چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Alephium در حال حاضر حدود $47.71M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Alephium، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.