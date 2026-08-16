قیمت امروز Bitcoin Bull

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Bull (BTCBULL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTCBULL به USD برابر با $ 0 برای هر BTCBULL می‌ باشد.

توکن Bitcoin Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,885,928 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00B BTCBULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTCBULL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00549528 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTCBULL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -2.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 253.33 رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin Bull (BTCBULL)

ارزش بازار $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M حجم (24 ساعته) $ 253.33$ 253.33 $ 253.33 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M سرمایه در گردش 21.00B 21.00B 21.00B عرضه کل 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bitcoin Bull برابر است با $ 2.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 253.33. عرضه در گردش BTCBULL برابر است با 21.00B، و عرضه کل آن 21000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.89M است.