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برترین توکن‌ های انتزاع حساب بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش انتزاع حساب را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3943
-0.25%
-2.87%
+0.46%
$ 168.59M
$ 178.39K
2
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.008723
+0.09%
-9.84%
+1.19%
$ 35.96M
$ 9.75M
3
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002618
+0.93%
-2.97%
-11.11%
$ 24.70M
$ 23.26M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003445
+0.35%
+0.20%
-6.37%
$ 21.40M
$ 22.68M
5
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.02016
-1.93%
-18.81%
-58.36%
$ 20.37M
$ 8.47M
6
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02279
-0.22%
+1.34%
-15.08%
$ 12.20M
$ 3.27M
7
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01297738
+0.21%
+0.00%
-5.15%
$ 9.39M
$ 27.05K
8
Send
Send
SEND
$ 0.01665595
-0.56%
-0.00%
-4.52%
$ 5.92M
$ 3.70K
9
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2115
+0.19%
-0.09%
-1.40%
$ 1.67M
$ 64.48K
10
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.36
0.00%
--
+0.60%
$ 1.01M
$ 51.83
11
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001591
-0.06%
-0.32%
-43.98%
$ 346.97K
$ 42.20M
12
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02335372
-0.08%
--
+5.53%
$ 256.88K
$ 153.30
13
Pillar
Pillar
PLR
$ 0.00069304
+0.09%
-0.00%
-1.95%
$ 179.74K
$ 43.71
14
Pecunity
Pecunity
PEC
$ 0.00697792
+0.08%
--
+8.70%
$ 123.68K
$ 1.06
15
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.261E-5
+0.17%
+0.20%
-8.51%
$ 56.08K
--
17
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0.002203
+0.79%
-6.29%
-20.94%
--
$ 25.06M
18
NERO
NERO
NERO
$ 0.001302
0.00%
+0.15%
-1.29%
--
$ 20.59M
19
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.04493
+1.37%
-28.70%
+7.54%
--
$ 5.67M

سوالات متداول

توکن‌ های انتزاع حساب چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های انتزاع حساب به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $302.24M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن انتزاع حساب چیست؟
در میان توکن‌ های دسته انتزاع حساب که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PARTI با ثبت تغییر قیمتی 1.34% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن انتزاع حساب در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته انتزاع حساب را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص انتزاع حساب می‌توان به TWT, HOME, IOTX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته انتزاع حساب چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های انتزاع حساب در حال حاضر حدود $302.24M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش انتزاع حساب، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.