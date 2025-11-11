اقتصاد توکنی RICE AI (RICE)

اقتصاد توکنی RICE AI (RICE)

با بینش‌ های کلیدی در مورد RICE AI (RICE)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:30:39 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت RICE AI (RICE)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت RICE AI (RICE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 27.55M
$ 27.55M$ 27.55M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.278
$ 0.278$ 0.278
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
قیمت فعلی:
$ 0.02755
$ 0.02755$ 0.02755

اطلاعات RICE AI (RICE).

پلتفرم RICE AI پلتفرمی برای جمع‌ آوری داده‌ های رباتیک از طریق جمع‌ سپاری است. این پلتفرم به اپراتورهای از راه دور امکان می‌ دهد تا ربات‌ ها را از راه دور کنترل کرده و داده‌ هایی را از بینایی ربات، حرکات مفاصل و اندازه‌ گیری نیرو جمع‌ آوری کنند. اپراتورهای از راه دور می‌ توانند از وب‌ کم‌ هایی با قابلیت تشخیص اسکلت، جوی‌ استیک‌ ها، کنترل‌ کننده‌ های واقعیت مجازی یا تجهیزات از راه دور استفاده کنند و بر اساس مهارت دستگاه، پاداش‌ های توکنی کسب کنند.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.riceai.xyz/
وایت پیپر
https://rice-ai.gitbook.io/home
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0xb5761f36fdfe2892f1b54bc8ee8babb2a1b698d3

توکنومیکس RICE AI (RICE): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی RICE AI (RICE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های RICE که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های RICE که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی RICE را درک کردید، قیمت زنده توکن RICE را بررسی کنید!

نحوه خرید RICE

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن RICE AI (RICE) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید RICE، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت RICE AI (RICE)

تحلیل تاریخچه قیمت RICE به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت RICE

می‌خواهید بدانید که RICE به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت RICE ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

