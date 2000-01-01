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برترین توکن‌ های کیف پول بایننس IDO بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش کیف پول بایننس IDO را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.85867
+0.26%
-14.23%
+92.49%
$ 365.36M
$ 3.18M
2
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0102775
+0.71%
-1.36%
+144.18%
$ 235.16M
$ 166.86M
3
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01313
+0.08%
+0.69%
-1.57%
$ 95.18M
$ 4.66M
4
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04283
-0.42%
-5.58%
-5.06%
$ 94.20M
$ 2.62M
5
BAS
BAS
BAS
$ 0.025276
-1.50%
+0.50%
-6.07%
$ 62.88M
$ 2.72M
6
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2241
+0.27%
+4.70%
+81.58%
$ 58.21M
$ 410.16K
7
River
River
RIVER
$ 2.6733
+0.08%
+0.64%
+0.95%
$ 52.46M
$ 34.00K
8
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07275
-0.21%
+0.10%
+0.64%
$ 37.91M
$ 1.09M
9
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.175
0.00%
-0.62%
-14.20%
$ 36.02M
$ 543.32K
10
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50867
-0.09%
-1.52%
+6.15%
$ 34.12M
$ 124.97K
11
Irys
Irys
IRYS
$ 0.01685
+0.06%
-0.65%
+6.72%
$ 33.68M
$ 3.81M
12
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07279
+0.11%
-2.53%
-3.44%
$ 24.04M
$ 1.71M
13
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08509
-0.60%
-5.63%
-17.52%
$ 23.77M
$ 744.88K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06407
+0.13%
+0.61%
-1.04%
$ 21.63M
$ 929.08K
15
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09688
-0.14%
+6.29%
-0.37%
$ 18.46M
$ 767.91K
16
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01701
+0.41%
-0.12%
+0.83%
$ 17.76M
$ 3.73M
17
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0915
0.00%
+8.41%
-6.44%
$ 17.03M
$ 366.46K
18
OKZOO
OKZOO
AIOT
$ 0.045362
-1.53%
+4.73%
+21.45%
$ 13.30M
$ 1.59M
19
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02276
+0.40%
+1.52%
-14.25%
$ 12.26M
$ 3.27M
20
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.0153
+0.39%
+0.06%
-54.47%
$ 10.44M
$ 11.92M
21
yieldbasis
yieldbasis
YB
$ 0.08186
+1.28%
+6.73%
+9.24%
$ 10.25M
$ 938.22K
22
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03868
+0.21%
+1.02%
-6.78%
$ 8.71M
$ 1.75M
23
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02034
+0.44%
+1.85%
-4.01%
$ 8.00M
$ 3.37M
24
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.00704
+5.35%
+45.49%
+27.88%
$ 6.96M
$ 57.33M
25
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02632
-1.94%
+9.60%
-0.08%
$ 6.54M
$ 9.04M
26
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.0407
+0.22%
-0.44%
+9.97%
$ 5.09M
$ 2.96M
27
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02536
0.00%
+3.25%
+6.73%
$ 4.98M
$ 2.23M
28
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1646
+0.12%
+0.43%
-0.30%
$ 3.13M
$ 334.48K
29
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.006766
+3.03%
+7.03%
+23.18%
$ 2.69M
$ 10.60M
30
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.0196
+3.36%
+1.44%
+1.13%
$ 2.20M
$ 2.42M
31
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005413
+0.06%
-2.87%
-1.89%
$ 2.09M
$ 11.31M
32
Allo
Allo
RWA
$ 0.001146
+0.09%
-1.04%
-0.52%
$ 2.06M
$ 45.42M
33
NODE
NODE
NODE
$ 0.00587
+0.03%
-0.07%
-0.34%
$ 782.60K
$ 10.41M
34
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01298
0.00%
-2.33%
-5.39%
$ 728.00K
$ 4.37M
35
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00311955
-0.04%
+0.00%
+5.46%
$ 660.41K
$ 4.53K
36
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00043246
0.00%
+0.00%
+44.72%
$ 324.48K
$ 2.75K
37
CUDIS
CUDIS
CUDIS
$ 0.001025
+0.10%
-3.67%
-15.01%
$ 253.69K
$ 55.28M
38
Privasea AI
Privasea AI
PRAI
$ 0.00055592
0.00%
0.00%
+0.25%
$ 114.54K
$ 1.36K
39
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.206E-5
0.00%
+18.30%
+14.10%
$ 108.57K
--
40
ZKWASM
ZKWASM
ZKWASM
$ 0.00083118
0.00%
--
-18.06%
$ 42.05K
$ 14.81
41
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
-2.09%
$ 24.71K
--
42
Boom
Boom
BOOM
$ 8.41E-5
0.00%
-2.00%
+56.38%
$ 21.88K
--
43
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00015745
-0.05%
-0.02%
+22.74%
$ 17.63K
$ 7.72
44
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.282E-5
-0.06%
+1.90%
-14.46%
$ 14.48K
--
45
Reddio
Reddio
RDO
$ 6.81E-6
0.00%
+1.50%
-32.37%
$ 12.93K
--
46
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 8.655E-5
0.00%
-13.90%
-18.32%
$ 10.89K
--
47
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02861
+0.04%
-3.71%
+27.08%
--
$ 2.31M
48
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.04411
+0.41%
-1.62%
-21.77%
--
$ 2.17M
49
Unitas
Unitas
UP
$ 0.41759
-0.03%
+4.92%
+15.95%
--
$ 150.54K
50
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.6366
+0.74%
+0.58%
-1.50%
--
$ 100.42K

سوالات متداول

توکن‌ های کیف پول بایننس IDO چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های کیف پول بایننس IDO به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 57 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.33B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن کیف پول بایننس IDO چیست؟
در میان توکن‌ های دسته کیف پول بایننس IDO که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HEMI با ثبت تغییر قیمتی 45.49% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن کیف پول بایننس IDO در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 57 توکن از دسته کیف پول بایننس IDO را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص کیف پول بایننس IDO می‌توان به VELVET, AKE, SENT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته کیف پول بایننس IDO چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های کیف پول بایننس IDO در حال حاضر حدود $1.33B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش کیف پول بایننس IDO، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.