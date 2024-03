راهنمای نحوه خرید NEAR Protocol, Near Coin (NEAR)

2

نحوه خرید ارزهای دیجیتال NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) را انتخاب کنید.

برای دسترسی به گزینه‌ های خرید، روی لینک «خرید ارز دیجیتال» واقع در بخش بالا و سمت چپ نوار ناوبری وب‌ سایت MEXC کلیک کنید. این بخش، روش‌ های خرید ارز دیجیتال موجود در منطقه شما را به نمایش می‌ گذارد.

برای انجام تراکنش های روان تر، شما می توانید ابتدا یک استیبل کوین مانند USDT خریداری کنید و سپس از آن برای خرید NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) در بازار اسپات استفاده کنید.

A. خرید کارت اعتباری/دبیت

برای کاربران جدید، این ساده ترین گزینه برای خرید NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) است. MEXC از کارت‌ های ویزا و مسترکارت پشتیبانی می‌ کند.

توکن NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) را به طور مستقیم از سایر کاربران با استفاده از خدمات همتا به همتا MEXC خریداری کنید. ما خدمات و پشتیبانی با کیفیت بالا را در سراسر جهان ارائه می دهیم. تمامی سفارشات و تراکنش ها تحت حفاظت سیستم اسکرو و MEXC قرار دارند.

فورا USDT را از طریق SEPA بدون کارمزد واریز کنید و یک معامله اسپات برای خرید NEAR Protocol, Near Coin انجام دهید.

صرافی MEXC مجموعه‌ ای از خدمات پرداخت را ارائه می‌ دهد که شامل Simplex، Banxa، Mercuryo و غیره می‌ شود. برای خرید NEAR Protocol, Near Coin، می‌ توانید بهترین معاملات اسپات را در این پلتفرم انجام دهید.