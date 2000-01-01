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برترین توکن‌ های توکن‌های Binance-Peg بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های Binance-Peg را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.78
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.005
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.68
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07002
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
5
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.66
+0.17%
-0.35%
-4.96%
$ 8.18B
$ 1.31K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1778
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
7
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204
+0.20%
+0.15%
-5.42%
$ 4.09B
$ 21.13K
8
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.09
-0.11%
+1.22%
-3.43%
$ 3.41B
$ 42.99K
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.499
-0.08%
+1.11%
-0.40%
$ 2.80B
$ 64.15K
10
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004552
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6394
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
12
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7672
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
13
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6877
+0.13%
+2.14%
-2.84%
$ 544.18M
$ 1.53M
14
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1994
+0.40%
+2.20%
-2.44%
$ 217.03M
$ 298.91K
15
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03708
+0.08%
+3.35%
-5.08%
$ 36.99M
$ 1.60M
16
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002608
+0.04%
-3.36%
-9.00%
$ 24.72M
$ 23.24M
17
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6238
+0.02%
+0.40%
-1.19%
$ 11.66M
$ 97.95K

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های Binance-Peg چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های Binance-Peg به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $377.31B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های Binance-Peg چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های Binance-Peg که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ONT با ثبت تغییر قیمتی 3.35% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های Binance-Peg در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته توکن‌های Binance-Peg را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های Binance-Peg می‌توان به ETH, XRP, SOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های Binance-Peg چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های Binance-Peg در حال حاضر حدود $377.31B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های Binance-Peg، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.