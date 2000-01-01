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برترین توکن‌ های بازارساز خودکار (AMM) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازارساز خودکار (AMM) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.247
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.436
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
3
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4023
+0.07%
+0.57%
-4.26%
$ 383.62M
$ 1.01M
4
Curve
Curve
CRV
$ 0.2409
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.315
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6234
+0.05%
+0.06%
-2.57%
$ 167.62M
$ 83.02K
7
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.1472
+0.06%
-5.97%
+0.27%
$ 147.48M
$ 796.53K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08253
0.00%
-0.48%
-2.11%
$ 116.55M
$ 696.51K
9
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0492
+0.20%
+2.67%
-2.51%
$ 63.70M
$ 57.60K
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1602
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00989
+0.51%
+1.32%
-23.70%
$ 36.89M
$ 5.77M
12
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.27434E-7
+0.15%
-0.90%
-0.30%
$ 36.03M
--
13
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.17328
+0.83%
-3.08%
-10.41%
$ 32.67M
$ 545.43K
14
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.269
0.00%
+3.59%
-1.58%
$ 28.93M
$ 209.55K
15
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01879635
+2.23%
+0.07%
-19.95%
$ 28.19M
$ 40.43K
16
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2907
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
17
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03049
+0.62%
+1.93%
-1.00%
$ 23.81M
$ 1.98M
18
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1008
+0.20%
+1.10%
-5.08%
$ 21.09M
$ 507.57K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01076
+0.19%
+3.08%
-9.32%
$ 20.21M
$ 5.33M
20
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07217
+0.18%
+2.68%
+4.78%
$ 16.64M
$ 1.25M
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.874
-0.33%
+3.32%
+4.74%
$ 15.59M
$ 18.65K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0.02885
+1.05%
+4.44%
-3.21%
$ 13.24M
$ 2.06M
23
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02077
+1.76%
-16.67%
-15.11%
$ 9.20M
$ 5.72M
24
balancer
balancer
BAL
$ 0.10657
+0.46%
-1.71%
-3.19%
$ 7.40M
$ 534.97K
25
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.519526
-0.02%
+0.00%
+0.90%
$ 6.85M
$ 4.98
26
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008238
+0.39%
+1.42%
+0.28%
$ 6.28M
$ 6.66M
27
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003031
+0.03%
+0.40%
-5.34%
$ 5.25M
$ 5.17M
28
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.418714
-0.01%
+0.01%
-8.30%
$ 4.19M
$ 1.50K
29
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007705
+0.96%
+0.25%
-8.86%
$ 3.85M
$ 7.07M
30
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01838681
+0.08%
-0.02%
-5.75%
$ 2.43M
$ 41.65K
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01966
+3.36%
+1.44%
+1.13%
$ 2.20M
$ 2.42M
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110274
-0.02%
+0.00%
-1.40%
$ 1.63M
$ 36.75K
33
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0.01882
-0.05%
-3.24%
-3.59%
$ 1.56M
$ 346.49K
34
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.0029359
+0.07%
0.00%
+0.70%
$ 1.39M
$ 1.46K
35
Cream
Cream
CREAM
$ 0.422968
0.00%
--
-3.00%
$ 1.24M
$ 72.39
36
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.099596
+0.01%
--
-3.91%
$ 1.08M
$ 12.34
37
Saber
Saber
SBR
$ 0.00034248
+0.43%
+0.15%
+2.80%
$ 910.27K
$ 8.72K
38
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.00913187
-0.03%
+0.01%
-0.96%
$ 880.90K
$ 163.30
39
Hydrex
Hydrex
HYDX
$ 0.01548728
0.00%
+0.05%
+11.85%
$ 710.39K
$ 46.47K
40
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00545523
0.00%
-0.02%
-9.06%
$ 614.24K
$ 180.54
41
Turbos Finance
Turbos Finance
TURBOS
$ 8.315E-5
+0.30%
+1.90%
-0.54%
$ 550.46K
--
42
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067644
0.00%
-0.02%
-6.12%
$ 532.63K
$ 2.49K
43
Blackhole
Blackhole
BLACK
$ 0.00164152
-0.05%
-0.00%
-7.43%
$ 435.24K
$ 3.42K
44
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00146929
+0.68%
0.00%
-3.70%
$ 413.61K
$ 191.00
45
Ferro
Ferro
FER
$ 8.38E-5
-0.29%
-0.70%
+3.29%
$ 366.09K
--
46
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00033418
+0.01%
+0.00%
-10.06%
$ 220.18K
$ 13.19K
47
Biswap
Biswap
BSW
$ 0.00035139
-0.03%
-0.00%
-3.63%
$ 175.34K
$ 304.94
48
ApeBond
ApeBond
ABOND
$ 0.00043653
-0.02%
-0.00%
-1.57%
$ 147.87K
$ 302.81
49
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00036073
0.00%
0.00%
-15.83%
$ 146.99K
$ 215.62
50
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0.00032065
0.00%
--
0.00%
$ 112.23K
$ 318.36

سوالات متداول

توکن‌ های بازارساز خودکار (AMM) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازارساز خودکار (AMM) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 63 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $4.40B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازارساز خودکار (AMM) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازارساز خودکار (AMM) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن JOE با ثبت تغییر قیمتی 4.44% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازارساز خودکار (AMM) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 63 توکن از دسته بازارساز خودکار (AMM) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازارساز خودکار (AMM) می‌توان به UNI, CAKE, AERO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازارساز خودکار (AMM) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازارساز خودکار (AMM) در حال حاضر حدود $4.40B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازارساز خودکار (AMM)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.