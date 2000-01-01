خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم Chiliz بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Chiliz را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01257
+0.32%
+1.62%
-5.49%
$ 130.89M
$ 5.13M
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5212
-0.74%
-6.01%
-1.17%
$ 12.70M
$ 40.20K
3
OG
OG
OG
$ 2.537
+0.24%
+1.88%
-6.31%
$ 11.97M
$ 27.34K
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4846
-0.08%
-0.23%
-7.73%
$ 7.81M
$ 116.40K
5
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.925196
+0.60%
+0.03%
-5.29%
$ 7.66M
$ 2.39M
6
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.858
+0.06%
+0.37%
-3.26%
$ 7.41M
$ 62.24K
7
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.263
-0.30%
+0.88%
-3.10%
$ 6.65M
$ 288.58K
8
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3553
+0.03%
+0.77%
-4.64%
$ 4.81M
$ 157.99K
9
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3044
+0.07%
+1.40%
-5.20%
$ 4.76M
$ 184.58K
10
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.46E-7
+0.14%
+1.80%
-2.71%
$ 3.90M
--
11
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1625
0.00%
-1.09%
-1.68%
$ 3.67M
$ 348.63K
12
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2655
-0.08%
+2.15%
-4.38%
$ 3.63M
$ 221.52K
13
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2072
-0.34%
+0.93%
-3.14%
$ 2.56M
$ 261.01K
14
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.213085
-0.14%
-0.00%
-1.79%
$ 1.80M
$ 777.34K
15
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07187
+0.01%
+0.64%
-11.60%
$ 1.35M
$ 748.53K
16
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2046
+0.05%
+0.69%
-5.75%
$ 1.18M
$ 277.20K
17
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.085979
-1.44%
-0.27%
-13.37%
$ 1.15M
$ 168.40K
18
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08001
-0.56%
+3.76%
-3.95%
$ 1.04M
$ 691.12K
19
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.157279
+0.01%
-0.01%
-14.63%
$ 990.02K
$ 35.86K
20
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.097641
+0.63%
+0.00%
-2.00%
$ 800.67K
$ 24.97K
21
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.059173
-1.05%
-0.01%
-3.73%
$ 783.10K
$ 23.42K
22
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.12752
-0.03%
-0.03%
-13.47%
$ 613.59K
$ 122.00K
23
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.071925
+0.29%
0.00%
+0.60%
$ 564.61K
$ 114.54K
24
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.206829
+0.52%
-0.05%
-14.07%
$ 510.01K
$ 123.29K
25
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05334
+0.70%
-0.47%
-0.26%
$ 411.35K
$ 1.02M
26
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052692
0.00%
+0.02%
-1.10%
$ 408.36K
$ 105.24K
27
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.106235
-1.47%
-0.04%
-18.00%
$ 396.26K
$ 118.68K
28
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.151586
+1.39%
+0.02%
+1.07%
$ 394.11K
$ 54.61K
29
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.0602
-0.32%
+0.03%
-4.73%
$ 385.28K
$ 907.92K
30
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00120115
+0.01%
0.00%
-10.39%
$ 374.47K
$ 222.01
31
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053318
0.00%
-0.00%
-2.18%
$ 365.20K
$ 18.26K
32
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01894
+0.48%
-2.47%
-10.02%
$ 341.34K
$ 2.93M
33
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.107
+0.37%
+1.32%
-2.28%
$ 306.41K
$ 500.12K
34
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.101157
0.00%
+0.01%
-1.13%
$ 280.23K
$ 21.60K
35
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.00159
0.00%
+0.44%
-3.93%
$ 257.11K
$ 14.14M
36
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.077801
-0.04%
-0.00%
-11.76%
$ 186.74K
$ 847.32
37
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.078828
+0.24%
+0.27%
+39.55%
$ 184.09K
$ 35.08K
38
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.071512
0.00%
+0.02%
-4.48%
$ 173.03K
$ 143.05
39
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.0187
+0.05%
+1.36%
-6.13%
$ 130.67K
$ 2.96M
40
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01777217
-1.87%
-0.00%
-2.66%
$ 122.75K
$ 10.95
41
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01418893
-9.62%
+0.04%
-22.53%
$ 88.56K
$ 138.72
42
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01675252
-0.08%
-0.08%
-30.93%
$ 85.53K
$ 156.25
43
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.01634525
-0.07%
-0.00%
-35.21%
$ 67.77K
$ 84.00
44
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
$ 0.04251288
-0.08%
--
-4.65%
$ 64.66K
$ 1.53
45
Team Heretics Fan Token
Team Heretics Fan Token
TH
$ 0.02190106
-0.08%
--
-13.61%
$ 57.88K
$ 110.93
46
Tigres Fan Token
Tigres Fan Token
TIGRES
$ 0.01175851
-0.08%
+0.02%
-36.63%
$ 56.61K
$ 55.61
47
SC Internacional Fan Token
SC Internacional Fan Token
SACI
$ 0.01641113
-0.08%
+0.03%
-13.81%
$ 55.66K
$ 20.86
48
Alliance Fan Token
Alliance Fan Token
ALL
$ 0.0179499
0.00%
+0.11%
-25.79%
$ 55.22K
$ 80.70
49
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
DOJO
$ 0.072099
-0.01%
+0.03%
-4.80%
$ 50.41K
$ 161.35
50
Club Atletico Independiente Fan Token
Club Atletico Independiente Fan Token
CAI
$ 0.02178652
0.00%
--
-4.91%
$ 35.70K
$ 1.09

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Chiliz چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Chiliz به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 56 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $224.69M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Chiliz چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Chiliz که در MEXC رصد می‌شوند، توکن POR با ثبت تغییر قیمتی 3.76% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Chiliz در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 56 توکن از دسته اکوسیستم Chiliz را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Chiliz می‌توان به CHZ, ATM, OG اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Chiliz چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Chiliz در حال حاضر حدود $224.69M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Chiliz، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.