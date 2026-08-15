قیمت امروز Grove

قیمت لحظه‌ ای Grove (GROVE) در حال حاضر برابر با $ 0.00801008 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GROVE به USD برابر با $ 0.00801008 برای هر GROVE می‌ باشد.

توکن Grove در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,128,661 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 640.28M GROVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GROVE در بازه‌ ای بین $ 0.00801172 (حداقل) و $ 0.00867503 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04462976 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0073442 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GROVE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -8.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.04M رسیده است.

اطلاعات بازار Grove (GROVE)

ارزش بازار $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M حجم (24 ساعته) $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 80.10M$ 80.10M $ 80.10M سرمایه در گردش 640.28M 640.28M 640.28M عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Grove برابر است با $ 5.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.04M. عرضه در گردش GROVE برابر است با 640.28M، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 80.10M است.