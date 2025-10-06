قیمت لحظه‌ ای PhyChain امروز برابر است با 2.969 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PHYCHAIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PHYCHAIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PhyChain امروز برابر است با 2.969 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PHYCHAIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PHYCHAIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

PhyChain قیمت لحظه ای(PHYCHAIN)

قیمت لحظه‌ ای 1 PHYCHAIN به USD:

$2.968
-7.45%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای PhyChain (PHYCHAIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PhyChain (PHYCHAIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 2.966
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 3.359
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 2.966
$ 3.359
--
--
-1.50%

-7.44%

-6.23%

-6.23%

قیمت لحظه‌ ای PhyChain (PHYCHAIN) برابر است با $ 2.969. در 24 ساعت گذشته، PHYCHAIN در بازه قیمتی حداقل $ 2.966 تا حداکثر $ 3.359 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PHYCHAIN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PHYCHAIN در یک ساعت گذشته -1.50%، در 24 ساعت گذشته -7.44% و در 7 روز گذشته -6.23% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PhyChain (PHYCHAIN)

$ 85.00K
$ 85.00K$ 85.00K

$ 5.94B
$ 5.94B$ 5.94B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی PhyChain برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 85.00K. عرضه در گردش PHYCHAIN برابر است با --، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.94B است.

تاریخچه قیمت PhyChain (PHYCHAIN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت PhyChain برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.23892-7.44%
30 روز$ +0.594+25.01%
60 روز$ +1.72+137.71%
90 روز$ +0.744+33.43%
تغییر قیمت امروز PhyChain

امروز، PHYCHAIN تغییر $ -0.23892 (-7.44%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه PhyChain

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.594 (+25.01%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه PhyChain

با گسترش بازه به 60 روز، PHYCHAIN تغییر $ +1.72 (+137.71%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه PhyChain

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.744 (+33.43%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت PhyChain (PHYCHAIN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت PhyChain را ببینید.

PhyChainPHYCHAIN چیست

کوین PhyChain اولین پلت فرم نوآورانه در جهان است که بر اساس DePIN (شبکه زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز) و فناوری توان محاسباتی توزیع شده است. ما متعهد به باز کردن پتانسیل میلیاردها دستگاه غیرفعال، ایجاد یک شبکه توان محاسباتی غیرمتمرکز عادلانه و پایدار و ارائه پشتیبانی قوی برای اقتصاد دیجیتال آینده هستیم.

هم اکنون PhyChain در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های PhyChain خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PHYCHAIN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره PhyChain را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید PhyChain شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت PhyChain (USD)

ارزش PhyChain (PHYCHAIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PhyChain (PHYCHAIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PhyChain را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PhyChain را بررسی کنید!

توکنومیکس PhyChain (PHYCHAIN)

درک، توکنومیکس PhyChain (PHYCHAIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PHYCHAIN بیشتر بدانید!

نحوه خریدPhyChain (PHYCHAIN)

آیا به دنبال نحوه خرید PhyChain هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی PhyChain را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PHYCHAIN به ارزهای محلی

1 PhyChain(PHYCHAIN) به VND
78,129.235
1 PhyChain(PHYCHAIN) به AUD
A$4.51288
1 PhyChain(PHYCHAIN) به GBP
2.19706
1 PhyChain(PHYCHAIN) به EUR
2.52365
1 PhyChain(PHYCHAIN) به USD
$2.969
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MYR
RM12.4698
1 PhyChain(PHYCHAIN) به TRY
124.57924
1 PhyChain(PHYCHAIN) به JPY
¥451.288
1 PhyChain(PHYCHAIN) به ARS
ARS$4,253.56754
1 PhyChain(PHYCHAIN) به RUB
235.23387
1 PhyChain(PHYCHAIN) به INR
261.92518
1 PhyChain(PHYCHAIN) به IDR
Rp49,483.31354
1 PhyChain(PHYCHAIN) به PHP
175.49759
1 PhyChain(PHYCHAIN) به EGP
￡E.140.84936
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BRL
R$15.94353
1 PhyChain(PHYCHAIN) به CAD
C$4.12691
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BDT
363.34622
1 PhyChain(PHYCHAIN) به NGN
4,327.97068
1 PhyChain(PHYCHAIN) به COP
$11,419.21935
1 PhyChain(PHYCHAIN) به ZAR
R.51.09649
1 PhyChain(PHYCHAIN) به UAH
125.05428
1 PhyChain(PHYCHAIN) به TZS
T.Sh.7,330.84697
1 PhyChain(PHYCHAIN) به VES
Bs632.397
1 PhyChain(PHYCHAIN) به CLP
$2,790.86
1 PhyChain(PHYCHAIN) به PKR
Rs838.20808
1 PhyChain(PHYCHAIN) به KZT
1,597.08448
1 PhyChain(PHYCHAIN) به THB
฿96.7894
1 PhyChain(PHYCHAIN) به TWD
NT$90.94047
1 PhyChain(PHYCHAIN) به AED
د.إ10.89623
1 PhyChain(PHYCHAIN) به CHF
Fr2.34551
1 PhyChain(PHYCHAIN) به HKD
HK$23.03944
1 PhyChain(PHYCHAIN) به AMD
֏1,141.01639
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MAD
.د.م27.37418
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MXN
$54.59991
1 PhyChain(PHYCHAIN) به SAR
ريال11.13375
1 PhyChain(PHYCHAIN) به ETB
Br449.68474
1 PhyChain(PHYCHAIN) به KES
KSh383.83232
1 PhyChain(PHYCHAIN) به JOD
د.أ2.105021
1 PhyChain(PHYCHAIN) به PLN
10.77747
1 PhyChain(PHYCHAIN) به RON
лв12.94484
1 PhyChain(PHYCHAIN) به SEK
kr27.78984
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BGN
лв4.95823
1 PhyChain(PHYCHAIN) به HUF
Ft989.98336
1 PhyChain(PHYCHAIN) به CZK
61.90365
1 PhyChain(PHYCHAIN) به KWD
د.ك0.908514
1 PhyChain(PHYCHAIN) به ILS
9.64925
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BOB
Bs20.54548
1 PhyChain(PHYCHAIN) به AZN
5.0473
1 PhyChain(PHYCHAIN) به TJS
SM27.46325
1 PhyChain(PHYCHAIN) به GEL
8.07568
1 PhyChain(PHYCHAIN) به AOA
Kz2,716.36779
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BHD
.د.ب1.116344
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BMD
$2.969
1 PhyChain(PHYCHAIN) به DKK
kr19.0016
1 PhyChain(PHYCHAIN) به HNL
L78.23315
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MUR
135.03012
1 PhyChain(PHYCHAIN) به NAD
$51.12618
1 PhyChain(PHYCHAIN) به NOK
kr29.60093
1 PhyChain(PHYCHAIN) به NZD
$5.13637
1 PhyChain(PHYCHAIN) به PAB
B/.2.969
1 PhyChain(PHYCHAIN) به PGK
K12.4698
1 PhyChain(PHYCHAIN) به QAR
ر.ق10.80716
1 PhyChain(PHYCHAIN) به RSD
дин.298.50326
1 PhyChain(PHYCHAIN) به UZS
soʻm36,207.31128
1 PhyChain(PHYCHAIN) به ALL
L246.87235
1 PhyChain(PHYCHAIN) به ANG
ƒ5.31451
1 PhyChain(PHYCHAIN) به AWG
ƒ5.3442
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BBD
$5.938
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BAM
KM4.98792
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BIF
Fr8,835.744
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BND
$3.83001
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BSD
$2.969
1 PhyChain(PHYCHAIN) به JMD
$476.07915
1 PhyChain(PHYCHAIN) به KHR
11,971.75025
1 PhyChain(PHYCHAIN) به KMF
Fr1,255.887
1 PhyChain(PHYCHAIN) به LAK
64,543.47697
1 PhyChain(PHYCHAIN) به LKR
රු903.22918
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MDL
L50.29486
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MGA
Ar13,313.8867
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MOP
P23.752
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MVR
45.4257
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MWK
MK5,154.51059
1 PhyChain(PHYCHAIN) به MZN
MT189.74879
1 PhyChain(PHYCHAIN) به NPR
रु419.16342
1 PhyChain(PHYCHAIN) به PYG
21,056.148
1 PhyChain(PHYCHAIN) به RWF
Fr4,308.019
1 PhyChain(PHYCHAIN) به SBD
$24.43487
1 PhyChain(PHYCHAIN) به SCR
40.58623
1 PhyChain(PHYCHAIN) به SRD
$118.43341
1 PhyChain(PHYCHAIN) به SVC
$25.97875
1 PhyChain(PHYCHAIN) به SZL
L51.12618
1 PhyChain(PHYCHAIN) به TMT
m10.42119
1 PhyChain(PHYCHAIN) به TND
د.ت8.663542
1 PhyChain(PHYCHAIN) به TTD
$20.15951
1 PhyChain(PHYCHAIN) به UGX
Sh10,343.996
1 PhyChain(PHYCHAIN) به XAF
Fr1,668.578
1 PhyChain(PHYCHAIN) به XCD
$8.0163
1 PhyChain(PHYCHAIN) به XOF
Fr1,668.578
1 PhyChain(PHYCHAIN) به XPF
Fr302.838
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BWP
P39.63615
1 PhyChain(PHYCHAIN) به BZD
$5.96769
1 PhyChain(PHYCHAIN) به CVE
$281.78779
1 PhyChain(PHYCHAIN) به DJF
Fr525.513
1 PhyChain(PHYCHAIN) به DOP
$190.16445
1 PhyChain(PHYCHAIN) به DZD
د.ج386.02938
1 PhyChain(PHYCHAIN) به FJD
$6.70994
1 PhyChain(PHYCHAIN) به GNF
Fr25,815.455
1 PhyChain(PHYCHAIN) به GTQ
Q22.74254
1 PhyChain(PHYCHAIN) به GYD
$621.64922
1 PhyChain(PHYCHAIN) به ISK
kr362.218

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره PhyChain

امروز PhyChain (PHYCHAIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PHYCHAIN به واحد USD برابر است با 2.969 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PHYCHAIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PHYCHAIN نسبت به USD برابر است با $ 2.969. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PhyChain چقدر است؟
ارزش بازار PHYCHAIN برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PHYCHAIN چقدر است؟
عرضه در گردش PHYCHAIN برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PHYCHAIN چقدر بوده است؟
PHYCHAIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PHYCHAIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PHYCHAIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات PHYCHAIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PHYCHAIN برابر است با $ 85.00K USD.
آیا PHYCHAIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PHYCHAIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PHYCHAIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:59 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PhyChain (PHYCHAIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

