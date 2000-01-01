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برترین توکن‌ های اکوسیستم Archway بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Archway را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.475
+0.20%
-1.86%
+6.42%
$ 757.77M
$ 277.42K
2
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.528928
+0.07%
-0.02%
+4.80%
$ 156.98M
$ 2.34M
3
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00675491
+0.13%
+0.00%
+0.79%
$ 4.68M
$ 321.20
4
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
5
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 1.008
+0.70%
+0.01%
+0.60%
$ 1.42M
$ 3.80
6
Cudos
Cudos
CUDOS
$ 0.00071043
+0.04%
+0.03%
+12.32%
$ 389.17K
$ 44.21
7
Levana
Levana
LVN
$ 0.00048003
+0.14%
-0.09%
-7.85%
$ 385.48K
$ 25.19
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,883.39
+0.06%
+0.00%
-2.61%
$ 93.46K
$ 7.81K
9
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4.734E-5
-0.32%
+0.70%
-3.62%
$ 61.57K
--
10
Planq
Planq
PLQ
$ 0.0004012
-0.08%
+0.00%
+0.09%
$ 57.47K
$ 0.42
11
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00043038
+0.66%
+0.03%
-6.52%
$ 56.72K
$ 30.50

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Archway چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Archway به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $924.65M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Archway چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Archway که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GRAV با ثبت تغییر قیمتی 0.70% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Archway در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته اکوسیستم Archway را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Archway می‌توان به ATOM, AKT, BLD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Archway چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Archway در حال حاضر حدود $924.65M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Archway، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.