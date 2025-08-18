Rohkem infot SDOLA

sDOLA hind (SDOLA)

1 SDOLA/USD reaalajas hind:

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
sDOLA (SDOLA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:44:29 (UTC+8)

sDOLA (SDOLA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h madal
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h kõrge

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

+0.01%

+0.02%

+0.03%

+0.03%

sDOLA (SDOLA) reaalajas hind on $1.15. Viimase 24 tunni jooksul SDOLA kaubeldud madalaim $ 1.15 ja kõrgeim $ 1.15 näitab aktiivset turu volatiivsust. SDOLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.18 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.017.

Lüliajalise tootluse osas on SDOLA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

sDOLA (SDOLA) – turuteave

$ 27.44M
$ 27.44M$ 27.44M

--
----

$ 27.76M
$ 27.76M$ 27.76M

23.91M
23.91M 23.91M

24,184,887.99119007
24,184,887.99119007 24,184,887.99119007

sDOLA praegune turukapitalisatsioon on $ 27.44M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SDOLA ringlev varu on 23.91M, mille koguvaru on 24184887.99119007. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.76M.

sDOLA (SDOLA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse sDOLA ja USD hinnamuutus $ +0.00024481.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse sDOLA ja USD hinnamuutus $ +0.0063430550.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse sDOLA ja USD hinnamuutus $ +0.0133978450.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse sDOLA ja USD hinnamuutus $ +0.0207363291393169.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ +0.00024481+0.02%
30 päeva$ +0.0063430550+0.55%
60 päeva$ +0.0133978450+1.17%
90 päeva$ +0.0207363291393169+1.84%

Mis on sDOLA (SDOLA)

sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse sDOLA (SDOLA) allikas

sDOLA hinna ennustus (USD)

Kui palju on sDOLA (SDOLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sDOLA (SDOLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sDOLA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake sDOLA hinna ennustust kohe!

sDOLA (SDOLA) tokenoomika

sDOLA (SDOLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SDOLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sDOLA (SDOLA) kohta

Kui palju on sDOLA (SDOLA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SDOLA hind USD on 1.15 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SDOLA/USD hind?
Praegune hind SDOLA/USD on $ 1.15. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on sDOLA turukapitalisatsioon?
SDOLA turukapitalisatsioon on $ 27.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SDOLA ringlev varu?
SDOLA ringlev varu on 23.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SDOLA (ATH) hind?
SDOLA saavutab ATH hinna summas 1.18 USD.
Mis oli kõigi aegade SDOLA madalaim (ATL) hind?
SDOLA nägi ATL hinda summas 1.017 USD.
Milline on SDOLA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SDOLA kauplemismaht on -- USD.
Kas SDOLA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SDOLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SDOLA hinna ennustust.
