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Principales tokens de SocialFi por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: SocialFi. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05301
-0.64%
-0.30%
-6.45%
$ 1.23B
$ 1.05M
2
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07398
-0.22%
-1.32%
-3.05%
$ 101.47M
$ 2.74M
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00630055
0.00%
0.00%
+0.97%
$ 63.01M
$ 1.00
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03617739
-0.88%
-0.00%
+0.39%
$ 32.67M
$ 8.73K
5
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00517
+1.57%
-2.63%
-10.07%
$ 24.93M
$ 10.27M
6
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005061
-0.45%
-0.37%
-4.73%
$ 22.68M
$ 12.32M
7
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04034
+0.15%
-0.27%
-3.70%
$ 22.50M
$ 1.72M
8
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3053
+0.03%
-1.92%
-0.97%
$ 21.52M
$ 196.83K
9
STEEM
STEEM
STEEM
$ 0.03703
+0.58%
-0.11%
-4.36%
$ 20.15M
$ 1.90M
10
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.21
0.00%
-0.00%
-9.02%
$ 12.72M
$ 79.76
11
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02272617
+0.32%
+0.02%
-7.32%
$ 11.55M
$ 38.81K
12
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00511791
0.00%
--
-0.38%
$ 11.48M
$ 2.60K
13
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011782
+0.11%
+4.31%
+25.96%
$ 11.08M
$ 3.87M
14
00 Token
00 Token
00
$ 0.00912863
-0.35%
-0.00%
-9.47%
$ 9.13M
$ 57.39K
15
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.504917
-0.16%
+0.02%
-3.16%
$ 7.45M
$ 11.07K
16
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002384
+0.80%
+2.04%
+5.30%
$ 7.33M
$ 31.05M
17
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2153
-0.14%
-0.28%
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$ 6.58M
$ 87.48K
18
Access Protocol
Access Protocol
ACS
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-0.08%
+3.73%
+3.73%
$ 6.57M
$ 430.33M
19
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.01385
+4.56%
+15.23%
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$ 6.57M
$ 4.34M
20
The Arena
The Arena
ARENA
$ 0.000978
+1.84%
-0.05%
-33.03%
$ 6.25M
$ 33.63K
21
ivault
ivault
IVT
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-0.84%
-0.01%
-2.49%
$ 5.92M
$ 220.72K
22
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.382545
+0.03%
+0.02%
+1.78%
$ 5.14M
$ 144.23K
23
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2852
-0.04%
-3.49%
-8.59%
$ 3.95M
$ 197.13K
24
Cratos
Cratos
CRTS
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+0.05%
-2.00%
-0.12%
$ 3.94M
--
25
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
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-0.87%
$ 3.61M
$ 3.27M
26
Steem Dollars
Steem Dollars
SBD
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$ 3.49M
$ 466.08K
27
Paparazzi Token
Paparazzi Token
PAPARAZZI
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0.00%
+0.06%
$ 2.58M
$ 21.76K
28
daGama
daGama
DGMA
$ 0.01902
+0.16%
-4.80%
-4.80%
$ 2.48M
$ 3.87M
29
LYNK
LYNK
LYNK
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-0.13%
-0.02%
-1.56%
$ 2.46M
$ 5.30K
30
StarSlax
StarSlax
SSLX
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-0.29%
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-14.90%
$ 2.25M
$ 154.52K
31
WHALE
WHALE
WHALE
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-0.17%
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$ 2.08M
$ 3.82K
32
Cere Network
Cere Network
CERE
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$ 2.04M
$ 72.34
33
TokenFi
TokenFi
TOKEN
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$ 31.79M
34
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
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--
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$ 7.48
35
Saito
Saito
SAITO
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$ 23.88K
36
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
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$ 1.47M
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37
noice
noice
NOICE
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$ 1.45M
--
38
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
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--
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39
Mint Token
Mint Token
MT
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40
Bitsocial
Bitsocial
BSO
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--
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41
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
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42
Roundtable
Roundtable
RTB
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43
Kin
Kin
KIN
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--
44
ReddCoin
ReddCoin
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Global Coin Research
Global Coin Research
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46
Financie Token
Financie Token
FNCT
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$ 22.13
47
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UXLINK
UXLINK
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48
Attention Token
Attention Token
ATTN
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49
Airdrops Quest
Airdrops Quest
DROP
$ 0.0005565
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$ 553.96K
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50
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00093857
-0.80%
-0.06%
-22.18%
$ 434.42K
$ 1.20K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de SocialFi y por qué son populares?
Los tokens de SocialFi representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 112 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.70B.
¿Cuál es el token de SocialFi con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de SocialFi rastreados en MEXC, NOICE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 43.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de SocialFi están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 112 tokens de SocialFi, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SKY, REAL, SWOP se encuentra entre los tokens populares de SocialFi. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría SocialFi?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría SocialFi es de aproximadamente $1.70B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector SocialFi, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.