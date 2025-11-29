Precio de TOWNS hoy

El precio actual de TOWNS (TOWNS) hoy es $ 0.008315, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOWNS a USD es $ 0.008315 por TOWNS.

TOWNS actualmente está en el puesto #785 por capitalización de mercado en $ 18.92M, con un suministro circulante de 2.28B TOWNS. Durante las últimas 24 horas, TOWNS cotiza entre $ 0.007977 (bajo) y $ 0.008465 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08393456874511798, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00247547300739468.

En el corto plazo, TOWNS experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +4.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 189.88K.

Información del mercado de TOWNS (TOWNS)

Puesto No.785 Cap de mercado $ 18.92M$ 18.92M $ 18.92M Volumen (24H) $ 189.88K$ 189.88K $ 189.88K Cap. de mercado totalmente diluida $ 127.45M$ 127.45M $ 127.45M Suministro de Circulación 2.28B 2.28B 2.28B Suministro máx. 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 Suministro total 10,306,208,484 10,306,208,484 10,306,208,484 Tasa de circulación 14.84% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de TOWNS es de $ 18.92M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 189.88K. El suministro circulante de TOWNS es de 2.28B, con un suministro total de 10306208484. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 127.45M.