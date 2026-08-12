Precio de Cere Network hoy

El precio actual de Cere Network (CERE) hoy es $ 0, con una variación del 0.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CERE a USD es $ 0 por CERE.

Cere Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,035,521, con un suministro circulante de 6.64B CERE. Durante las últimas 24 horas, CERE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.47126, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CERE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 72.34.

Información del mercado de Cere Network (CERE)

Cap de mercado $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volumen (24H) $ 72.34$ 72.34 $ 72.34 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Suministro de Circulación 6.64B 6.64B 6.64B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cere Network es de $ 2.04M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 72.34. El suministro circulante de CERE es de 6.64B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.04M.