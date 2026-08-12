Precio de Bitsocial hoy

El precio actual de Bitsocial (BSO) hoy es $ 0.0056548, con una variación del 9.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSO a USD es $ 0.0056548 por BSO.

Bitsocial actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,187,961, con un suministro circulante de 210.00M BSO. Durante las últimas 24 horas, BSO cotiza entre $ 0.00563793 (bajo) y $ 0.00627839 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0110834, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00527269.

En el corto plazo, BSO experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -9.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.15K.

Información del mercado de Bitsocial (BSO)

Cap de mercado $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volumen (24H) $ 3.15K$ 3.15K $ 3.15K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Suministro de Circulación 210.00M 210.00M 210.00M Suministro total 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitsocial es de $ 1.19M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.15K. El suministro circulante de BSO es de 210.00M, con un suministro total de 210000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.19M.