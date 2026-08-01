Precio de Marina Protocol hoy

El precio actual de Marina Protocol (BAY) hoy es € 0.018332, con una variación del 1.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAY a EUR es € 0.018332 por BAY.

Marina Protocol actualmente está en el puesto #1577 por capitalización de mercado en € 3.67M, con un suministro circulante de 200.00M BAY. Durante las últimas 24 horas, BAY cotiza entre € 0.017959 (bajo) y € 0.018356 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.162200842919530972, mientras que el mínimo histórico fue € 0.006126923872514254.

En el corto plazo, BAY experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +1.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 58.94K.

Información del mercado de Marina Protocol (BAY)

Puesto No.1577 Cap de mercado € 3.67M€ 3.67M € 3.67M Volumen (24H) € 58.94K€ 58.94K € 58.94K Cap. de mercado totalmente diluida € 18.33M€ 18.33M € 18.33M Suministro de Circulación 200.00M 200.00M 200.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 20.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Marina Protocol es de € 3.67M, con un volumen de trading en 24 horas de € 58.94K. El suministro circulante de BAY es de 200.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 18.33M.