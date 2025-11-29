Precio de Attention Token hoy

El precio actual de Attention Token (ATTN) hoy es $ 0.01119984, con una variación del 0.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ATTN a USD es $ 0.01119984 por ATTN.

Attention Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,618,396, con un suministro circulante de 233.68M ATTN. Durante las últimas 24 horas, ATTN cotiza entre $ 0.01116126 (bajo) y $ 0.01140071 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0116776, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01071369.

En el corto plazo, ATTN experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +2.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Attention Token (ATTN)

Cap de mercado $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.20M$ 11.20M $ 11.20M Suministro de Circulación 233.68M 233.68M 233.68M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Attention Token es de $ 2.62M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ATTN es de 233.68M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.20M.