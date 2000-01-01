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Principales tokens de Soluciones de pago por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Soluciones de pago. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
DASH
DASH
DASH
$ 30.46
-0.10%
-0.39%
-1.29%
$ 388.95M
$ 12.62K
2
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016279
-0.20%
-2.55%
-9.00%
$ 163.06M
$ 144.12M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001581
-0.25%
+5.61%
+1.74%
$ 151.99M
$ 72.28M
4
AI Analysis Token
AI Analysis Token
AIAT
$ 0.236295
0.00%
-0.01%
-3.09%
$ 118.15M
$ 17.04K
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0738
-0.22%
-1.32%
-3.05%
$ 101.47M
$ 2.74M
6
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00630055
0.00%
0.00%
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$ 63.01M
$ 1.00
7
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.01938
-0.16%
-2.18%
-4.17%
$ 63.00M
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8
Keeta
Keeta
KTA
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$ 52.42M
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9
Nano
Nano
XNO
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-0.06%
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$ 50.49M
$ 705.09K
10
Ozapay
Ozapay
OZA
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$ 48.34M
$ 402.16
11
Alchemy
Alchemy
ACH
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$ 13.51M
12
Request
Request
REQ
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13
Concordium
Concordium
CCD
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$ 38.81M
14
BitDCA
BitDCA
BDCA
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15
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Amp
AMP
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16
Scandic Coin
Scandic Coin
SNC
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$ 190.89K
17
Striker
Striker
STKRI
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--
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18
Credible Finance
Credible Finance
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19
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Wigl
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$ 12.67M
$ 818.31
20
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
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-1.11%
-17.52%
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$ 12.01M
$ 3.65M
21
Beincom
Beincom
BIC
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--
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$ 2.60K
22
EurocoinToken
EurocoinToken
ECTE
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23
MCOIN
MCOIN
MCOIN
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24
Soil
Soil
SOIL
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25
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Nimiq
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26
THAT
THAT
THAT
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27
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XTP
XTP
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--
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28
NetX
NetX
NETX
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$ 5.05M
$ 262.47K
29
Populous
Populous
PPT
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$ 45.78
30
IBS
IBS
IBS
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31
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
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$ 5.76K
32
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
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33
Zypto Token
Zypto Token
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34
StarSlax
StarSlax
SSLX
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35
Regent Coin
Regent Coin
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36
Superfluid
Superfluid
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37
Laqira Protocol
Laqira Protocol
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Pluton
Pluton
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Jetvoy
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DucatusX
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MECCA
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42
QUP Coin
QUP Coin
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43
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Kin
KIN
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SyFu Excavation Token
SyFu Excavation Token
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ReddCoin
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PointPay
PointPay
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xMoney
xMoney
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48
Meridian
Meridian
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49
Platform of meme coins
Platform of meme coins
PAYU
$ 1.228E-9
-0.24%
+5.00%
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$ 667.03K
--
50
azit
azit
AZIT
$ 0.00139902
-0.11%
-0.03%
-0.68%
$ 631.50K
$ 110.90K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Soluciones de pago y por qué son populares?
Los tokens de Soluciones de pago representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 80 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.57B.
¿Cuál es el token de Soluciones de pago con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Soluciones de pago rastreados en MEXC, OOB ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 16.80% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Soluciones de pago están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 80 tokens de Soluciones de pago, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DASH, ZBCN, TEL se encuentra entre los tokens populares de Soluciones de pago. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Soluciones de pago?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Soluciones de pago es de aproximadamente $1.57B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Soluciones de pago, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.