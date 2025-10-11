Información del precio (USD) de ZoidPay (ZPAY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00217408 $ 0.00217408 $ 0.00217408 24H Mín $ 0.00438316 $ 0.00438316 $ 0.00438316 24H Máx 24H Mín $ 0.00217408$ 0.00217408 $ 0.00217408 24H Máx $ 0.00438316$ 0.00438316 $ 0.00438316 Máximo Histórico $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -6.68% Cambio de Precio (1D) -34.83% Cambio de Precio (7D) +57.90% Cambio de Precio (7D) +57.90%

El precio en tiempo real de ZoidPay (ZPAY) es de $0.00267621. Durante las últimas 24 horas, ZPAY se ha operado entre un mínimo de $ 0.00217408 y un máximo de $ 0.00438316, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ZPAY es de $ 1.79, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ZPAY ha cambiado en un -6.68% en la última hora, -34.83% en 24 horas y +57.90% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ZoidPay (ZPAY)

Cap de mercado $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Suministro de Circulación 392.00M 392.00M 392.00M Suministro total 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZoidPay es de $ 1.05M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZPAY es de 392.00M, con un suministro total de 700000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.87M.