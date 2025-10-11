El precio en vivo de ZoidPay hoy es de 0.00267621 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de ZPAY en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de ZPAY en MEXC ahora.El precio en vivo de ZoidPay hoy es de 0.00267621 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de ZPAY en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de ZPAY en MEXC ahora.

$0.00267621
-34.80%1D
Información del precio (USD) de ZoidPay (ZPAY)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00217408
24H Mín
$ 0.00438316
24H Máx

$ 0.00217408
$ 0.00438316
$ 1.79
$ 0
-6.68%

-34.83%

+57.90%

+57.90%

El precio en tiempo real de ZoidPay (ZPAY) es de $0.00267621. Durante las últimas 24 horas, ZPAY se ha operado entre un mínimo de $ 0.00217408 y un máximo de $ 0.00438316, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ZPAY es de $ 1.79, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ZPAY ha cambiado en un -6.68% en la última hora, -34.83% en 24 horas y +57.90% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ZoidPay (ZPAY)

$ 1.05M
--
$ 1.87M
392.00M
700,000,000.0
La capitalización de mercado actual de ZoidPay es de $ 1.05M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZPAY es de 392.00M, con un suministro total de 700000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.87M.

Historial de precios de ZoidPay (ZPAY) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de ZoidPay a USD fue de $ -0.001430703186296259.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de ZoidPay a USD fue de $ +0.0037992432.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de ZoidPay a USD fue de $ +0.0054709565.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de ZoidPay a USD fue de $ +0.0016159289820733661.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.001430703186296259-34.83%
30 Días$ +0.0037992432+141.96%
60 Días$ +0.0054709565+204.43%
90 Días$ +0.0016159289820733661+152.41%

Qué es ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

Recurso ZoidPay(ZPAY)

Sitio web oficial

Predicción del precio de ZoidPay (USD)

¿Cuánto valdrá ZoidPay (ZPAY) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos ZoidPay (ZPAY) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre ZoidPay.

¡Consulta la predicción del precio de ZoidPay ahora!

ZPAY a monedas locales

Tokenómica de ZoidPay (ZPAY)

Entender la tokenómica de ZoidPay (ZPAY) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de ZPAY!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre ZoidPay (ZPAY)

¿Cuánto vale ZoidPay (ZPAY) hoy?
El precio en vivo de ZPAY en USD es de 0.00267621 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de ZPAY en USD?
El precio actual de ZPAY en USD es de $ 0.00267621. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de ZoidPay?
La capitalización de mercado de ZPAY es de $ 1.05M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de ZPAY?
El suministro circulante de ZPAY es de 392.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de ZPAY?
ZPAY alcanzó un precio ATH de 1.79 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de ZPAY?
ZPAY vio un precio ATL de 0 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de ZPAY?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para ZPAY es de -- USD.
¿ZPAY subirá más este año?
El precio de ZPAY podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de ZPAY para obtener un análisis más detallado.
