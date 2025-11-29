Precio de Keeta hoy

El precio actual de Keeta (KTA) hoy es $ 0.3241, con una variación del 4.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KTA a USD es $ 0.3241 por KTA.

Keeta actualmente está en el puesto #227 por capitalización de mercado en $ 143.60M, con un suministro circulante de 443.08M KTA. Durante las últimas 24 horas, KTA cotiza entre $ 0.3167 (bajo) y $ 0.3597 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.6916917214873683, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.08456738547527073.

En el corto plazo, KTA experimentó un cambio de -0.50% en la última hora y de +24.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 115.43K.

Información del mercado de Keeta (KTA)

Puesto No.227 Cap de mercado $ 143.60M$ 143.60M $ 143.60M Volumen (24H) $ 115.43K$ 115.43K $ 115.43K Cap. de mercado totalmente diluida $ 324.10M$ 324.10M $ 324.10M Suministro de Circulación 443.08M 443.08M 443.08M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 44.30% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Keeta es de $ 143.60M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 115.43K. El suministro circulante de KTA es de 443.08M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 324.10M.