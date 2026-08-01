Precio de Avici hoy

El precio actual de Avici (AVICI) hoy es € 0.4692, con una variación del 0.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AVICI a EUR es € 0.4692 por AVICI.

Avici actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AVICI. Durante las últimas 24 horas, AVICI cotiza entre € 0.44 (bajo) y € 0.4901 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AVICI experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -9.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 72.64K.

Información del mercado de Avici (AVICI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 72.64K€ 72.64K € 72.64K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Avici es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 72.64K. El suministro circulante de AVICI es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.