Precio de Superfluid hoy

El precio actual de Superfluid (SUP) hoy es $ 0.00613647, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUP a USD es $ 0.00613647 por SUP.

Superfluid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,105,343, con un suministro circulante de 343.09M SUP. Durante las últimas 24 horas, SUP cotiza entre $ 0.00600094 (bajo) y $ 0.00616212 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.063929, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00593006.

En el corto plazo, SUP experimentó un cambio de +0.77% en la última hora y de +1.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 23.17K.

Información del mercado de Superfluid (SUP)

Cap de mercado $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volumen (24H) $ 23.17K$ 23.17K $ 23.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M Suministro de Circulación 343.09M 343.09M 343.09M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Superfluid es de $ 2.11M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 23.17K. El suministro circulante de SUP es de 343.09M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.14M.