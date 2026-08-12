Precio de Scandic Coin hoy

El precio actual de Scandic Coin (SNC) hoy es $ 0.159533, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNC a USD es $ 0.159533 por SNC.

Scandic Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,132,697, con un suministro circulante de 126.00M SNC. Durante las últimas 24 horas, SNC cotiza entre $ 0.158633 (bajo) y $ 0.159932 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.172194, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.073902.

En el corto plazo, SNC experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -1.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 192.76K.

Información del mercado de Scandic Coin (SNC)

Cap de mercado $ 20.13M$ 20.13M $ 20.13M Volumen (24H) $ 192.76K$ 192.76K $ 192.76K Cap. de mercado totalmente diluida $ 159.78M$ 159.78M $ 159.78M Suministro de Circulación 126.00M 126.00M 126.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Scandic Coin es de $ 20.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 192.76K. El suministro circulante de SNC es de 126.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 159.78M.