Precio de AI Analysis Token hoy

El precio actual de AI Analysis Token (AIAT) hoy es $ 0.273986, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIAT a USD es $ 0.273986 por AIAT.

AI Analysis Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,233,678, con un suministro circulante de 110.35M AIAT. Durante las últimas 24 horas, AIAT cotiza entre $ 0.273727 (bajo) y $ 0.275711 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.918633, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.066515.

En el corto plazo, AIAT experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +7.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AI Analysis Token (AIAT)

Cap de mercado $ 30.23M$ 30.23M $ 30.23M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 136.99M$ 136.99M $ 136.99M Suministro de Circulación 110.35M 110.35M 110.35M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AI Analysis Token es de $ 30.23M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIAT es de 110.35M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 136.99M.