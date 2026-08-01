Precio de The Digital Dinar hoy

El precio actual de The Digital Dinar (DINAR) hoy es $ 0.130389, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DINAR a USD es $ 0.130389 por DINAR.

The Digital Dinar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,638,465, con un suministro circulante de 20.24M DINAR. Durante las últimas 24 horas, DINAR cotiza entre $ 0.129205 (bajo) y $ 0.133356 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.174264, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.123239.

En el corto plazo, DINAR experimentó un cambio de -0.81% en la última hora y de -5.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.70K.

Información del mercado de The Digital Dinar (DINAR)

Cap de mercado $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Volumen (24H) $ 3.70K$ 3.70K $ 3.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Suministro de Circulación 20.24M 20.24M 20.24M Suministro total 20,235,421.89286359 20,235,421.89286359 20,235,421.89286359

La capitalización de mercado actual de The Digital Dinar es de $ 2.64M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.70K. El suministro circulante de DINAR es de 20.24M, con un suministro total de 20235421.89286359. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.64M.