Precio de Striker hoy

El precio actual de Striker (STKRI) hoy es $ 0,302903, con una variación del 0,00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STKRI a USD es $ 0,302903 por STKRI.

Striker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15 940 938, con un suministro circulante de 52,63M STKRI. Durante las últimas 24 horas, STKRI cotiza entre $ 0,0 (bajo) y $ 0,0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,341653, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,277162.

En el corto plazo, STKRI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0,00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8,01K.

Información del mercado de Striker (STKRI)

Cap de mercado $ 15,94M$ 15,94M $ 15,94M Volumen (24H) $ 8,01K$ 8,01K $ 8,01K Cap. de mercado totalmente diluida $ 302,90M$ 302,90M $ 302,90M Suministro de Circulación 52,63M 52,63M 52,63M Suministro total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de Striker es de $ 15,94M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8,01K. El suministro circulante de STKRI es de 52,63M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 302,90M.