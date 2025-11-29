Precio de Ozapay hoy

El precio actual de Ozapay (OZA) hoy es $ 0.03132165, con una variación del 2.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OZA a USD es $ 0.03132165 por OZA.

Ozapay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,827,025, con un suministro circulante de 759.59M OZA. Durante las últimas 24 horas, OZA cotiza entre $ 0.03101233 (bajo) y $ 0.0327569 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04616339, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01547411.

En el corto plazo, OZA experimentó un cambio de +0.63% en la última hora y de +5.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ozapay (OZA)

Cap de mercado $ 23.83M$ 23.83M $ 23.83M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.27M$ 31.27M $ 31.27M Suministro de Circulación 759.59M 759.59M 759.59M Suministro total 996,889,054.1 996,889,054.1 996,889,054.1

La capitalización de mercado actual de Ozapay es de $ 23.83M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OZA es de 759.59M, con un suministro total de 996889054.1. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.27M.