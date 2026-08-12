Precio de Populous hoy

El precio actual de Populous (PPT) hoy es $ 0.082643, con una variación del 1.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PPT a USD es $ 0.082643 por PPT.

Populous actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,325,173, con un suministro circulante de 36.23M PPT. Durante las últimas 24 horas, PPT cotiza entre $ 0.080526 (bajo) y $ 0.083063 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 75.19, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00662912.

En el corto plazo, PPT experimentó un cambio de -0.34% en la última hora y de +14.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 89.17.

Información del mercado de Populous (PPT)

Cap de mercado $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Volumen (24H) $ 89.17$ 89.17 $ 89.17 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Suministro de Circulación 36.23M 36.23M 36.23M Suministro total 53,252,246.0 53,252,246.0 53,252,246.0

La capitalización de mercado actual de Populous es de $ 4.33M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 89.17. El suministro circulante de PPT es de 36.23M, con un suministro total de 53252246.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.40M.