Precio de Credible Finance hoy

El precio actual de Credible Finance (CRED) hoy es $ 0.64524, con una variación del 0.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRED a USD es $ 0.64524 por CRED.

Credible Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,623,194, con un suministro circulante de 22.66M CRED. Durante las últimas 24 horas, CRED cotiza entre $ 0.645219 (bajo) y $ 0.715719 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.042, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.389346.

En el corto plazo, CRED experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +33.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 330.86K.

Información del mercado de Credible Finance (CRED)

Cap de mercado $ 14.62M$ 14.62M $ 14.62M Volumen (24H) $ 330.86K$ 330.86K $ 330.86K Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.62M$ 14.62M $ 14.62M Suministro de Circulación 22.66M 22.66M 22.66M Suministro total 22,663,359.621105 22,663,359.621105 22,663,359.621105

La capitalización de mercado actual de Credible Finance es de $ 14.62M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 330.86K. El suministro circulante de CRED es de 22.66M, con un suministro total de 22663359.621105. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.62M.