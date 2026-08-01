Precio de YZY hoy

El precio actual de YZY (YZY) hoy es $ 0.291841, con una variación del 1.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YZY a USD es $ 0.291841 por YZY.

YZY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 87,366,506, con un suministro circulante de 298.96M YZY. Durante las últimas 24 horas, YZY cotiza entre $ 0.291128 (bajo) y $ 0.297021 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.95, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.188434.

En el corto plazo, YZY experimentó un cambio de -1.70% en la última hora y de -1.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 122.91K.

Información del mercado de YZY (YZY)

Cap de mercado $ 87.37M$ 87.37M $ 87.37M Volumen (24H) $ 122.91K$ 122.91K $ 122.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 292.23M$ 292.23M $ 292.23M Suministro de Circulación 298.96M 298.96M 298.96M Suministro total 999,999,429.917396 999,999,429.917396 999,999,429.917396

La capitalización de mercado actual de YZY es de $ 87.37M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 122.91K. El suministro circulante de YZY es de 298.96M, con un suministro total de 999999429.917396. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 292.23M.