Este índice realiza un seguimiento de los tokens lanzados mediante Ofertas Iniciales de Intercambio (IEO: Initial Exchange Offering) en la plataforma Binance Launchpad. Estos proyectos fueron sometidos a una rigurosa diligencia debida antes de realizar sus ventas públicas de tokens a la base de usuarios del exchange. El seguimiento de esta categoría proporciona un punto de referencia para evaluar el retorno de la inversión a largo plazo y la viabilidad fundamental de las IEO históricamente más destacadas.

Para participar en una venta de tokens de Binance Launchpad, los usuarios deben mantener y comprometer sus tokens BNB de forma segura. Este mecanismo genera una fuerte demanda de BNB y, al mismo tiempo, financia los nuevos proyectos de Binance Launchpad.

Si bien la inclusión en Binance Launchpad proporciona una visibilidad inicial excepcional, el éxito a largo plazo del token en el mercado depende por completo de la capacidad del equipo del proyecto para ofrecer la tecnología prometida y aumentar continuamente la base de usuarios.

Los traders siguen de cerca los tokens de Binance Launchpad porque los proyectos evaluados por Binance Launchpad suelen contar con un sólido respaldo fundamental, una alta liquidez inicial en el mercado y una gran exposición minorista tras su inclusión oficial en el par de trading.

Durante una Oferta Inicial de Intercambio (IEO) de Binance Launchpad, Binance actúa como intermediario central, llevando a cabo una estricta diligencia debida sobre el proyecto y permitiendo a los usuarios elegibles del exchange comprar los nuevos tokens utilizando BNB.

El sector Binance Launchpad realiza un seguimiento del rendimiento en el mercado de las criptomonedas que llevaron a cabo su Oferta Inicial de Intercambio (IEO) exclusivamente en la plataforma Binance antes de convertirse en activos digitales negociables públicamente.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Launchpad de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.