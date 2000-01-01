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Principales tokens de Binance Launchpad por capitalización de mercado

Este índice realiza un seguimiento de los tokens lanzados mediante Ofertas Iniciales de Intercambio (IEO: Initial Exchange Offering) en la plataforma Binance Launchpad. Estos proyectos fueron sometidos a una rigurosa diligencia debida antes de realizar sus ventas públicas de tokens a la base de usuarios del exchange. El seguimiento de esta categoría proporciona un punto de referencia para evaluar el retorno de la inversión a largo plazo y la viabilidad fundamental de las IEO históricamente más destacadas.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.648
-0.41%
+2.36%
-2.44%
$ 460.47M
$ 238.06K
2
FET
FET
FET
$ 0.1359
+0.59%
+1.27%
-4.77%
$ 306.76M
$ 1.52M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002638
+0.08%
+0.11%
-0.04%
$ 259.49M
$ 230.54B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9095
+0.87%
+2.34%
+5.72%
$ 160.29M
$ 65.88K
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2387
-0.42%
+1.80%
+7.87%
$ 118.60M
$ 243.68K
6
$ 0.03989
+0.20%
-2.24%
-3.40%
$ 117.86M
$ 1.61M
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.695
-0.26%
-2.68%
-3.34%
$ 81.14M
$ 25.83K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04081
+0.07%
-0.22%
+1.22%
$ 44.15M
$ 1.43M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.0282
-0.42%
+0.53%
+2.58%
$ 39.57M
$ 3.23M
10
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003173
+0.70%
+0.82%
+6.41%
$ 31.65M
$ 1.71B
11
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03985
-1.00%
+4.00%
+18.91%
$ 30.64M
$ 1.52M
12
Band
Band
BAND
$ 0.164401
+0.08%
-0.00%
+3.18%
$ 29.68M
$ 1.06M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02474154
-0.56%
-0.02%
+0.30%
$ 23.08M
$ 5.59M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09469
-0.13%
-1.32%
-0.92%
$ 21.34M
$ 682.59K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.0067506
-0.14%
-0.01%
+0.78%
$ 21.00M
$ 4.49M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001978
+1.02%
-2.36%
+15.59%
$ 15.51M
$ 29.17M
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01379
+0.43%
-2.25%
+7.32%
$ 13.92M
$ 5.87M
18
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000754
-8.88%
-31.74%
-31.40%
$ 12.58M
$ 462.35M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.05277
+0.55%
+0.38%
+6.68%
$ 8.96M
$ 1.06M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3208
-0.03%
-1.81%
-0.47%
$ 6.84M
$ 188.03K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2635
-0.04%
-1.68%
-2.37%
$ 6.66M
$ 219.64K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4395
+0.27%
-1.52%
-5.89%
$ 5.71M
$ 124.33K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3504
+0.03%
-2.80%
-1.41%
$ 4.62M
$ 151.55K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2665
+0.08%
-1.00%
-2.49%
$ 3.63M
$ 197.59K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00566753
-0.06%
+0.02%
+2.79%
$ 2.45M
$ 54.26
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00350268
+0.10%
+0.02%
-2.35%
$ 1.01M
$ 141.68K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00284102
0.00%
-0.03%
-7.06%
$ 852.31K
$ 62.46K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00041557
+3.08%
-0.10%
-15.73%
$ 410.17K
$ 10.74K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00308956
+2.96%
0.00%
-3.35%
$ 64.88K
$ 16.45K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.0007097
0.00%
--
+5.98%
$ 47.56K
$ 1.20

Preguntas frecuentes

¿Qué es el sector de tokens de Binance Launchpad?
El sector Binance Launchpad realiza un seguimiento del rendimiento en el mercado de las criptomonedas que llevaron a cabo su Oferta Inicial de Intercambio (IEO) exclusivamente en la plataforma Binance antes de convertirse en activos digitales negociables públicamente.
¿Cómo funcionan las Ofertas Iniciales de Intercambio (IEO) en Binance Launchpad?
Durante una Oferta Inicial de Intercambio (IEO) de Binance Launchpad, Binance actúa como intermediario central, llevando a cabo una estricta diligencia debida sobre el proyecto y permitiendo a los usuarios elegibles del exchange comprar los nuevos tokens utilizando BNB.
¿Por qué los operadores de criptomonedas siguen de cerca los tokens de Binance Launchpad?
Los traders siguen de cerca los tokens de Binance Launchpad porque los proyectos evaluados por Binance Launchpad suelen contar con un sólido respaldo fundamental, una alta liquidez inicial en el mercado y una gran exposición minorista tras su inclusión oficial en el par de trading.
¿Garantiza la inclusión de un token en Binance Launchpad el éxito a largo plazo?
Si bien la inclusión en Binance Launchpad proporciona una visibilidad inicial excepcional, el éxito a largo plazo del token en el mercado depende por completo de la capacidad del equipo del proyecto para ofrecer la tecnología prometida y aumentar continuamente la base de usuarios.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Launchpad de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.