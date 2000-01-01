Este índice realiza un seguimiento de los tokens lanzados mediante Ofertas Iniciales de Intercambio (IEO: Initial Exchange Offering) en la plataforma Binance Launchpad. Estos proyectos fueron sometidos a una rigurosa diligencia debida antes de realizar sus ventas públicas de tokens a la base de usuarios del exchange. El seguimiento de esta categoría proporciona un punto de referencia para evaluar el retorno de la inversión a largo plazo y la viabilidad fundamental de las IEO históricamente más destacadas.
La inclusión de activos digitales en el sector Launchpad de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.