Precio de Beta Finance hoy

El precio actual de Beta Finance (BETA) hoy es $ 0.00979559, con una variación del 2.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BETA a USD es $ 0.00979559 por BETA.

Beta Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,794,582, con un suministro circulante de 1.00B BETA. Durante las últimas 24 horas, BETA cotiza entre $ 0.00948546 (bajo) y $ 0.0098425 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.45, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005703.

En el corto plazo, BETA experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +10.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Beta Finance (BETA)

Cap de mercado $ 9.79M$ 9.79M $ 9.79M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.79M$ 9.79M $ 9.79M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Beta Finance es de $ 9.79M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BETA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.79M.