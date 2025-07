LOKA

League of Kingdoms' is an MMO Strategy game where gamers fight for dominion. You can fully own and seamlessly trade digital assets through NFT technology. You will participate in game governance through transparent voting and the congress system.

NombreLOKA

PuestoNo.693

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)3.64%

Suministro de circulación378,320,788.6204255

Suministro máx.500,000,000

Suministro total500,000,000

Tasa de circulación0.7566%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.37371927978624,2022-04-02

Precio más bajo0.04428115975865313,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

