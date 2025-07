EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

NombreEDU

PuestoNo.491

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.73%

Suministro de circulación410,715,985

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.4107%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.6841468160643183,2023-04-29

Precio más bajo0.09420856728557322,2025-04-07

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

