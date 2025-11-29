Precio de League of Kingdoms hoy

El precio actual de League of Kingdoms (LOKA) hoy es $ 0.064047, con una variación del 3.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOKA a USD es $ 0.064047 por LOKA.

League of Kingdoms actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,061,081, con un suministro circulante de 32.18M LOKA. Durante las últimas 24 horas, LOKA cotiza entre $ 0.060242 (bajo) y $ 0.0674 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.37, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04425999.

En el corto plazo, LOKA experimentó un cambio de +5.01% en la última hora y de +6.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de League of Kingdoms (LOKA)

Cap de mercado $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Suministro de Circulación 32.18M 32.18M 32.18M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de League of Kingdoms es de $ 2.06M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LOKA es de 32.18M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.02M.