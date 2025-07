ALPINE

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

NombreALPINE

PuestoNo.953

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)35.46%

Suministro de circulación16,714,854.22168

Suministro máx.40,000,000

Suministro total40,000,000

Tasa de circulación0.4178%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico11.475176858405153,2022-03-12

Precio más bajo0.5916579141562345,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

IntroducciónThe Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.